Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı

NATO, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi'nin 30 Eylül 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu. NATO tarafından yapılan açıklamada, “NATO müttefikleri bugün, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in yetkilerini, 2 yıl daha ileri götürerek, 30 Eylül 2022'ye kadar uzatma konusunda ortak karara vardı” ifadelerine yer verdi.

Stoltenberg ise sosyal medya hesabından, “NATO müttefiklerinin Genel Sekreterlik dönemimi 30 Eylül 2022'ye kadar uzatma kararından onur duydum. Birlikte ittifakımızı gelecek için uygun hale getirmek amacı ile modernleştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.