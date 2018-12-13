Strasbourg saldırısıyla ilgili 1 gözaltı

Fransız polisi, 3 kişinin hayatını kaybettiği Strasbourg saldırısının failini bulmak için Neudorf Mahallesi'ne bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda saldırının faili olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Cherif Chekatt'a ulaşılamazken olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan kaçmıştı. Emniyet güçleri, saldırıyı 29 yaşındaki Strazburg doğumlu Sherif Chekatt'ın gerçekleştirdiğini belirtmiş ve Chekatt'ın "Fiş S" olarak bilinen takip edilen kişiler arasında yer aldığı aktarılmıştı.

Özlem Kaplan