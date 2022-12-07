İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Stromboli Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Stromboli Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
Stromboli Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

İtalya'daki Stromboli Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Eolie takımadalarında yer alan Stromboli Yanardağı'nda pazar günü patlama meydana geldi. Yanardağ patlamanın ardından kül ve lav püskürtmeye devam ederken, gökyüzünü duman bulutu kapladı. İtalya Sivil Koruma Departmanı, volkanik hareketlilik nedeniyle turuncu kod yayınladı. Okullarda patlamanın ardından eğitime ara verildiği öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.