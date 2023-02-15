Stüdyoda deprem anı kamerada

Türkiye'de yaşanan yüzyılın en büyük depremlerinin ardından yaralar sarılmaya başlanırken, iki büyük sarsıntının yaşandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'da uydu yayını yapan Teve63 televizyonu da büyük sarsıntıdan nasibini aldı. Depremin yaşandığı görüntülerde, kamera, bilgisayar gibi ekipmanların sarsıntının şiddetiyle yere serildiği görüldü. Stüdyo ve reji odasının beşik gibi sallandığı görüntülerin devamında, bir televizyon çalışanın ani refleksle masanın altına girerek, kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin ne kadar şiddetli olduğu gözler önüne serildi.

Yaşanan depremlerle ilgili açıklama yapan televizyonun genel yayın koordinatörü Abdulkadir Çelikcan, “Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah hiç kimseye bir daha böyle acı yaşatmasın. Evini kaybeden vatandaşlara devletin desteği ile hayırseverlerin desteğiyle tüm imkanların seferber edilmesini temenni ediyorum. Tabi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 büyük 10 ili sarstı. Yüzlerce bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybetti. 10 binlercesi yaralandı. Tabii bununla birlikte Şanlıurfa'da etkilendi. Şanlıurfa'da biz de televizyon olarak bu durumdan etkilendik. Görüntüleri izlediğimizde, tahmin ettiğimizin düşündüğümüzün çok çok ötesinde sarsıldığımızı gördük. Neredeyse bir zerzele olmuş gibi kameralar düşüyor, monitörler düşüyor, tripotlar düşmüş, sağırlar yerinden oynamış ve stüdyodaki tüm teçhizatlar hasar görmüş, Biz de gelip baktık yapılacak neler olabilir. 4 gün boyunca depremden dolayı buraya gelemedik. Daha sonra buraya geldiğimizde tüm cihazların zarar gördüğünü gördük. O depremi biz ne kadar yaşamışsak, televizyon bizden daha çok yaşamış. Deprem sırasında bir arkadaşımız kendisini korumak için masanın altına girerek kendisini korumaya çalışıyor. O arkadaşımızda bir korku bir panik anı yaşamıştı. Ama istiyoruz ki bu korkuyu bu paniği Türkiye'de dünyada hiç kimse bir daha yaşamasın" dedi.

Televizyonda çalışan bina görevlisi Mahmut Avcı ise “Deprem anında stüdyodaydım. Hafif ses gelmeye başladı. İlk başta rüzgar falan sandım. Ondan sonra her yer sallanmaya başladı. Baktım artık ayakta duramıyorum, kendimi masanın altına atarak korumaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı



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