Şu ana kadar öğretmen ve okul çalışanlarının yüzde 40'ı için aşı olma imkanı sağlandı

Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı belirlenen öncelik gruplarına göre hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kapsamda şuana kadar, 499 bin öğretmen ve okul personeli için aşı randevusu açıldı. Bu sayı ile öğretmen ve okul çalışanlarının yüzde 40'ına ulaşılmış oldu. Şuana kadar aşı randevusu açılanlar ise okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alandaki eğitim çalışanları oldu.

Öte yandan, Bakanlık yetkililerinden edinilen diğer bir bilgiye göre, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağı öğrenildi.

Utku Şimşek

