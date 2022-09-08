Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar

Olay İskele Mahallesi Balcıoğlu Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki su arızasını gidermek için bölgeye Muğla Su Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) bağlı arıza ekipleri gönderildi. Ekipler su arızasının olduğu yolu iş makinesi ile kazdı. Kazılan çukura girerek arızayı gidermeye çalışan Necdet Y. (41) ve Kadir F.T. oluşan göçük ile toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçiler arkadaşlarının yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Ölmez