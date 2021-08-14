Su basan yolun karşısına sandalyelerle geçti

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar Bartın'da sele neden oldu. Zonguldak'ın iç kesimlerinden Beycuma beldesine de metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Devrek ilçesinde de yağışı karşı vatandaşlar tedbirli davrandı.

İhtiyaçları için kent merkezine gelen bir vatandaş ise su içinde kalan yolun karşısına geçmek için ilginç bir yöntem denedi. Ayakkabıları ve ayaklarının ıslanmaması için çabalayan; ismi öğrenilemeyen vatandaş çevreden bulduğu iki sandalyeyi suyun içerisine koydu. Ardından sandalyeleri sırayla yolun karşısına taşıyan vatandaş, bulduğu yöntemle hem ıslanmaktan kurtuldu hem de yolun karşısına geçmeyi başardı.

Esnaflık yapan Sezgin Çiftçi de o anları cep telefonuna kaydetti. İlginç görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Çiftçi, "Vatandaşımız yağmur şiddetlendiği için karşıya geçemedi. Acil bir işi varmış. Tam sandalyelerle karşıya geçerken bende o anının videosunu çektim. Şemsiyesi vardı. Islanmadı. Kendisi gurbetçiymiş" diye konuştu.



Fikri Erdem

