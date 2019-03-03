İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su birikintisine düşen 3 kardeşten 1'i daha hayatını kaybetti

Su birikintisine düşen 3 kardeşten 1'i daha hayatını kaybetti
Su birikintisine düşen 3 kardeşten 1'i daha hayatını kaybetti

Gaziantep’te oyun oynarken su birikintisine düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Yusuf K., 35 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde 27 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, su birikintisi çevresinde oyun oynayan 3 Suriye uyruklu kardeşten 8 yaşındaki Yusuf K., suya düşünce 11 yaşındaki Abdulfettah K. ile 13 yaşındaki M.K kardeşlerini kurtarmak için suyu girmiş, suda boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden Abdulfettah K., olay günü hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden M.K, aynı gün taburcu edilirken, Yusuf K. ise 35 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesinin Aktoprak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.  

Mehmet Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.