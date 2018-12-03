Su böreği nasıl yapılır? İşte su böreği yapılışı ve tarifi... MasterChef'te bu hafta su böreği yapılacak. Peki su böreği nasıl yapılır? Programı izleyen yüzlerce kişi su böreğinin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Su böreği tarifi hakkında tüm bilgiler... İsmini yapılış şeklinden alan su böreği, büyük küçük herkesin severek tükettiği bir lezzet olsa da zahmetinden dolayı hazır olarak alınıyor. Kolay su böreği tarifiyle bu enfes börek çeşidini evinizde kolayca yapabilir, bayramlarda veya beş çaylarında misafirlerine ikram edebilirsiniz. Haşlanmış yufka katmanları arasına su böreğinin çeşidine göre kıyma veya beyaz peynir harcı serpiştirilir, üzerine sürülen yumurta sarısıyla fırına verilir.

Hamuru için

• 1 kg un (böreklik unu tercih edin)

• 7 adet yumurta

• 2 tatlı kaşığı tuz

• 10 yemek kaşığı katı tereyağı

İç harcı için

• 1 kalıp orta yağlı beyaz peynir (yaklaşık 600 gr)

• 2 demet maydanoz

İç harcını hazırlamak için, Peynir ve ince kıyılmış maydanozu derin bir kapta karıştırıp, kenarda bekletin

Hamuru hazırlamak için; Unu derin bir kaba aktarıp ortasını havuz gibi açın. Üzerine tuzu serpiştirip yumurtaları kırdıktan sonra, çok az miktarda da(yaklaşık 1 türk kahvesi fincanı) su ekleyerek sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini örterek 30 dakika kadar dinlendirin.

Büyükçe bir tencereye 7-8 su bardağı su aktarın. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz atıp kaynamaya bırakın. Başka bir büyük kaba da 7-8 bardak soğuk su koyup kenarda bekletin.

Tereyağını bir tavada eritip 2 yemek kaşığı kadarıyla 40-50 santim çapındaki bakır ya da teflon tepsiyi yağlayın.• Hamuru 9 eşit parçaya bölün. Parçalardan birini 40-50 santim çapında bir yufka elde edecek şekilde açıp tepsiye yayın. Yufkanın her tarafına erimiş yağ gezdirin.• Hamur parçalarından üçünü daha açıp ortalarından ikiye bölün. Yufka parçalarını tek tek kaynayan suyun içinde 1 dakika kadar kaynatıp çıkarın. Hemen soğuk suya batırıp çıkarın. Ters çevrilmiş kevgirin üzerine serip suyunun akmasını sağlayın.

Yufkaları tepsiye serip aralarına ılık haldeki yağdan gezdirin. Beşinci yufkayı haşlamadan tepsiye yayıp üzerine peynirli harcı her tarafına eşit şekilde dağılacak şekilde yayın.

Hamurun üç parçasını daha aynı büyüklükte açıp haşladıktan sonra süzün. Peynirli harcın üzerine, aralarına yağ gezdirerek tek tek yayın.

Açtığınız son yufkayı da haşlamadan en üste yayıp kalan yağı üzerinde gezdirip kenarlarından aktarın.

Böreği ocağın üzerinde, kısık ateşte çevire çevir pişirin. Bir tepsi yardımıyla ters çevirip altını da pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servise sunun.