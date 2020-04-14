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Su borusu patladı, cadde göle döndü

Su borusu patladı, cadde göle döndü
Su borusu patladı, cadde göle döndü

Adıyaman’da kent merkezinde patlayan içme suyu hattı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, kent merkezinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Gölbaşı Caddesi eski Eskisaray Polis Merkezi yakınlarına içme suyu hattında patlama meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde asfaltı parçalayarak çıkan içme suyu hattından dolayı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Patlama nedeniyle yolun bazı bölgelerinde yoğun şişkinliklerde meydana geldi. Durum üzerine olay yerine gelen trafik polis ekipleri ile zabıta ekipleri Gölbaşı Caddesini ulaşıma kapattı. Dakikalarca süren su akıntısından dolayı bazı vatandaşlar ayakkabı ve çoraplarını çıkararak yolun karşı tarafına geçmek zorunda kaldı. Cadde üzerinde park halindeki araçlarına binemeyen araç sürücülerinin yardımına ise zabıta ekipleri yetişti. Adıyamanlı bir genç ise göle dönen sokakta su içerisinde sandalyede oturarak suyun tadını çıkartmaya çalıştı.

İlginç görüntülerin ortaya çıktığı Adıyaman'da, belediye ekipleri gelerek su akışını kesti, hat üzerinde onarım çalışması yapıldı.

Cihan Kizir
 

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