Su deposunda 15 saat süren esaret

Oğuzeli ilçesine bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde yaşayan C.Y. ve S.Y. çifti boyamak için evlerinin yanındaki 10 metrelik su deposuna girdi. Uzun süre anne ve babasından haber alamayan çocuklar durumu fark ederek jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından su deposunda olduğu belirlenen çifti kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla başlattığı operasyon ile su deposuna girdi. Ekipler, 15 saat boyunca mahsur kalan çifti baygın halde donmak üzereyken buldu. Ekipler çifti bağlanan halat ile sırayla depodan çıkardı.

15 saat sonra depodan çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi