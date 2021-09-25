Su dolu çukura düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Sekmen Caddesi'nde gerçekleşti. Sokakta dolaşan bir köpek, iddiaya göre otoyola yapılacak bir köprü için açılan 15 metrelik çukurun etrafında olan açıklıktan suya düştü.

Su dolu olan çukurun içerisinde bulunan inşaat merdivenine sığınan köpek saatlerce yardım bekledi. Çevredeki vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye, su dolu kuyuda mahsur kalan köpeği yoğun uğraşlar sonucunda 15 metrelik çukura inerek kurtardı.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu

