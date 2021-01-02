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Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı

Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı

Samsun'da çalıştığı fabrikada su dolum makinesine sıkışan 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesindeki bir fabrikada bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada 5'lik şişelerin doldurulduğu makineye sıkışan Bilal Kurun (24), ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bilal Kurun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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