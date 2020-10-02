İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu

Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
Su hattı kazısında bir küp sikke bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir küp tarihi sikke bulundu.

Alınan bilgilere göre ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Güvercin kırsal mahallesinde isale su hattı kazısı yapan SUSKİ'ye ait kepçenin kazısı sırasında bir küp dolusu tarihi sikke çıktı. Kazıyı durduran işçiler, olay yerine jandarma ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma çevrede güvenlik önlemlerini alırken, bulunan sikkeler İl Kültür Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma tarafından ilçe merkezine getirildi.

Tarihi olduğu tahmin edilen sikkeler incelenerek hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Mevlüt Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.