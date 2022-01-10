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Su ısıtıcısı anne ve oğlunu hayattan kopardı

Su ısıtıcısı anne ve oğlunu hayattan kopardı
Su ısıtıcısı anne ve oğlunu hayattan kopardı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Suruç ilçesine bağlı kırsal Kaplan Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Kaplan (20), içerisinde rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Oğlunun çığlıklarını duyan anne Naile Kaplan (57) da oğlunu kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Bilgin
 

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