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Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için su kanalına giren gencin cesedine girdiği yerden 10 kilometre ileride ulaşıldı.

Su kanalında 10 kilometre sürüklenen gencin cansız bedenine ulaşıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Gözderesi köyünde su kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, suyun akıntılı olması nedeniyle dengesini kaybederek kayboldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak ve ekiplerin yaklaşık 5 saattir başlattığı arama çalışmaları neticesinde Uğurlu'nun cansız bedeni düştüğü yerden 10 kilometre ileride bulundu.

Mehmet Turgut Tayuzak

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