Su kanalının demir kapağı hırsızlığı kamerada

Olay, Zonguldak Caddesi'ndeki battı-çıktı girişinde meydana geldi. Bir elinde çuvalla sendeleyerek gelen kişi, refüjdeki su tahliye kanalının üzerinde bulunan demir kapağı alıp, çuvala koymadan gözlerden kayboldu. Hırsızlık anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Refüjdeki ve kaldırımdaki bir çok demir kapağının yerinde olmadığı için tehlike oluşturduğu görüldü.

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı

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