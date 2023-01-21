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Su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı, vatandaşlar çareyi sokak çeşmelerinde buldular

Su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı, vatandaşlar çareyi sokak çeşmelerinde buldular
Su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı, vatandaşlar çareyi sokak çeşmelerinde buldular

Edirne'de yaşanan su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı. Su ihtiyaçlarını bidonlarla mahalle çeşmelerinden gidermeye çalışan vatandaşlar belediyeye isyan etti.

Su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı, vatandaşlar çareyi sokak çeşmelerinde buldular - Tıkla İzle

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen su borusu arızası sebebiyle şehrin neredeyse tamamı susuz kaldı. Su ihtiyaçlarını mahallelerde bulunan tarihi çeşmelerden gidermeye çalışan vatandaşlar, saatlerdir giderilemeyen arıza sebebiyle belediyeye isyan etti. İlçeye bağlı Atatürk, Kavak, Büyük Şehsuvarbey gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu mahalleri de etkileyen su kesintisi sebebiyle temizlik, yemek ve içme suyu ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar evlerinden getirdikleri bidonlar ve kovalar ile su ihtiyaçlarını gidermek için tarihi çeşmelerin önlerinde kuyruklar oluşturdu.

1990'lı yılları aratmayan görüntülerde, vatandaşların yer altı su kaynaklarından beslenen çeşmelerden ihtiyaçlarını gidermek için bidonlarla su taşıdığı görünürken, ilçe sakinlerinin belediyeye tepkisi sert oldu.

"Belediye başkanından şikayetçiyim"

İlçede yaşayan bir genç ise, su kesintisinden dolayı isyan ederek "Ben bu yaşıma geldim böyle bir rezillik görmedim. Şuraya bakın, halimize bakın. Benim evde yaşlı ninem var ilaçlarını kullanması lazım yani. Böyle bir şey mi var? Ben bu su kesintisinden dolayı Özlem Becan'dan çok şikayetçiyim. Defolup gitsin buradan. Bize başka belediye başkanı bulun. Şuraya bakın, şu milletin haline bak ya. Bu millet böyle rezillik çekmeye mecbur mu?" diye konuştu.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Tunay Özdemir
 

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