Su krizi kapıda

Uzmanlar, küresel bir salgınla baş edilen bugünlerde en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olan suyu kullanırken bir taraftan da gelecek için su tasarrufu yapılmasının önemine değiniyor. Dünyanın önemli su çözümleri şirketlerinden Grundfos, bireysel su tasarrufu için yapılması altın değerinde önemli pratik önerileri açıkladı.

Nüfusun hızlı artışı, küresel çaplı yaşanan iklim değişikliği, çevre kirliliği, kaynakların sınırlı olması nedenleriyle ciddi bir su krizi ile karşı karşıya olduğu gözleniyor. Dünyanın 3/4'ünü oluşturan suyun sadece yüzde 2,5'i tatlı su kategorisinde, bunun da yüzde 70'i buzullarda, toprakta, atmosferde ve yeraltı sularında bulunduğu biliniyor. Dünyanın lider su çözümleri şirketlerinden Grundfos, İstanbul'da 2030 yılında su kıtlığı yaşayacak 12 metropolden arasında gösterildiğini kaydederek, bu nedenle Türkiye'nin olası su krizine karşı bir an önce harekete geçerek su kaynaklarını çok iyi koruması, yenilikçi çözümleri kullanması ve su tasarrufu yapması gerektiğini açıkladı. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yakın gelecekte Türkiye'nin büyük bir su sıkıntısı ile karşılaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirten şirket, su kıtlığının günümüzde dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını etkileyen bir problem olduğunu, güvenli içme suyu kaynaklarının azalmasının ise tüm ülkeleri yakından ilgilendirdiğini bildirdi.

"Suyu etkin yönetin"

Suyun verimli kullanılıp gelecek nesillere aktarılabilmesi için yönetimlere ve bireylere de oldukça büyük sorumluluk düştüğünü belirten Grundfos, en fazla su kayıpları, suyun kaynaklardan alınıp kullanıcıya ulaştığı süreçte gerçekleştiğini, yaşanan su kayıplarının en aza indirilmesi, su ve kanalizasyon idareleri ve belediyelerin alacağı önlemler ile mümkün olduğunu belirtti.

Evde su tasarrufu için günlük alışkanlıklar değiştirilmeli

Su tasarrufu bilincinin geliştirilmesi için bireysel olarak günlük alışkanlıkların da değiştirilmesi gerektiğini açıklayan şirket, basit ancak oldukça etkili yöntemler ile evlerde gereksiz su tüketiminde tasarruf ederek, suyun geleceğini korunabileceğini bildirdi ve bireysel su tasarrufu için pratik önerileri şöyle sıraladı:

Mutfakta suyu boşa akıtmayın, sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine bir kabın içinde yıkayın.

Bulaşık ve çamaşır makinenizi tamamen dolduğunda çalıştırın.

Evde en çok su banyoda harcanır. Günlük harcamamızın yüzde 40'ı banyodadır. Banyo suyunuzu araba yıkamak veya tuvalete dökmek için kullanın.

Ellerinizi yıkarken, dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu kapalı tutun.

Musluklarınız su damlatıyorsa mutlaka tamir ettirin.

Mümkünse yağmur suyunu biriktirin.

Arabanızı temizlemek için su yerine bir bezle silmeyi tercih edin.

Rakamlarla Türkiye'nin mevcut su potansiyeli ve gelecek perspektifi

Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için, kişi başına düşen yıllık su miktarının en az 8-10 bin m3 arasında olması gerektiğinin altını çizen şirket, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 519 m3 civarı olduğunu ve bu durumun Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını açıkça gösterdiğini vurguladı.

İnsanların suyu kullanma alışkanlıkları göz önüne alındığında su sorununun çok yakın bir zamanda daha da önemli hale geleceği tahmin edilirken, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yakın gelecekte büyük bir su sıkıntısı ile karşılaşılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un dünya genelinde 2030 yılında su kıtlığı yaşayacak 12 şehir arasında gösterildiğini belirten Grundfos, bu nedenle Türkiye'nin olası su krizine karşı bir an önce harekete geçerek su kaynaklarını çok iyi koruması, yenilikçi çözümleri kullanması ve su tasarrufu yapması gerektiğinin altını çizdi.