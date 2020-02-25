Su kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonu kamerada

Ümraniye Şerifali Mahallesi Emin Sokak'ta köpek havlaması duyan vatandaşlar uzun süre sesin geldiği yeri araştırdı. Vatandaşlar , bir binanın giriş merdivenlerinin altına baktıklarında sokak köpeğinin burada daha önce açılmış su kuyusuna düştüğünü belirledi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu kuyuyu görünce Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 2 metre derinlikte ve dar olan kuyuda sıkışan köpeği bulan ekipler, itfaiye ile birlikte titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Bir apartmanın girişinde merdivenlerin hemen altında yer alan su kuyusunda sıkıştığı görülen sokak köpeği, yaşadığı korkunun da etkisi ile ekipleri bir süre zorladı. Bunun üzerine ekipler, sokak köpeğini uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi. Sokak köpeği uzun uğraşlar sonrası özel bir aparat yardımı ile yukarı çekilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Zorlu bir çalışmanın ardından Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen sokak köpeği, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, misafir edilmek üzere barınaktaki yeni yerine yerleştirildi. Öte yandan Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerin köpeği kurtarma çabası kameralarca saniye saniye kaydedildi.