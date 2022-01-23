Su maymunları Edirne'yi mesken tuttu

Bulgaristan'da doğan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri'nde taşkınlarla birlikte bulundukları çiftliklerden Edirne'ye sürüklenen su maymunlarının sayısı 10 kattan fazla arttığı görüldü. Anavatanı Güney Amerika olan çok sayıda su maymunu Tunca Nehri'nde ağaç dallarında ve köprü ayaklarında yaptıkları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyorlar.

Bulgaristan'daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirildikleri öğrenilen su maymunlarının, Tunca Nehri'nde sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kemirgen hayvan türlerinden olan ve bitki köklerini yiyerek beslendikleri görüntülenen su maymunlarının sudan çıkınca yaptıkları hareketler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Bazı vatandaşlar ise su maymunlarının kendilerine alıştıklarını, hatta ekmek ile beslediklerini belirtti.

“Su maymunlarını ekmekle besliyoruz”

Yaz mevsiminde sadece birkaç tane su maymunun olduğunu ifade eden Ali Galip Kökuş, “Vatandaşlar ilk başta tavşana benzetti. Yaklaşık olarak 2 ay önce su maymunları Tunca Nehri'nde yavruladı. İnsanlara yabancılaşmadılar, yaklaştılar. Geçen hafta yine burada arkadaşlarımızla beraber ekmek ile besledik. Su maymunlarını çağırdığımızda geliyorlar. Edirne'mizde böyle şeyler üremeye, türemeye başladı. Bu hayvanlar tabiatın dengesini sağlıyor. Böyle olması tabi ki Edirne'yi de bu konuda zenginleştiriyor. Şehir dışından nehre gelen turistler su maymunlarını fotoğraflıyor. Çocuklar da bu tür hayvanları görünce sevinçten bayılıyor. Su maymunlarının sayısı son günlerde çoğaldı” dedi.

Balık tutmak için Tunca Nehri kenarına gelen vatandaşlardan Cemal Efe ise Bulgaristan'da taşkınlarla beraber geldiklerini ifade ederek, “Su maymunları burada sazlıklardan, besleniyorlar. Edirne'de daha bundan 2-3 sene öncesinde hiç yoktu. Ama şimdi Edirne'de sayıları çoğaldı. Buraya gelen vatandaşlar da ekmek ile besliyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Basmacı

