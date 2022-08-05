Su parası toplanmayınca köy susuz kaldı

Evciler'in Baraklı köyünde yaşanan su ve elektrik sıkıntısı Afyonkarahisar İl Genel Meclisi gündemine taşındı. Susuzlukla ilgili Köy Muhtarı Ramazan Cerit'i suçlayan Evciler'in AK Partili İl Genel Meclisi üyesi Şener Çalışan, su parasının toplanmaması, suyun israf edilmesi gibi nedenlerle köyün susuz kaldığını söyledi. Çalışan, “Bizim defalarca Su Kanal Müdürlüğümüz, Genel Sekreterliğimiz tarafından yetkili arkadaşlarımızla yaptırdığımız ölçümler neticesinde orada ihtiyaç olan 1,5-2 litre civarında olan bir su ihtiyacı nüfus ve hayvan varlığına göre olmasına rağmen, bunun fazlası olan bir su litresi mevcut. Temmuz ayı başı itibarıyla da bizim Köylere Hizmet Götürme Birliğinden yaptığımız ödenek aktarımıyla yeni kuyunun ihalesi doğrudan temin yoluyla İlçe Özel İdaresinde Köylere Hizmet Birliği tarafından ihale edilmiş ve yer teslimi yapılmıştır” dedi.

"Sayaç takılmasını istiyoruz"

Su bedelinin vatandaştan toplatılması gerektiğini vurgulayan Çalışan, “Hatta su sıkıntısının çözümüne yönelik şöyle bir önerimiz de var; Meclis üyelerimle paylaşmak isterim. Köylerimizde içme sularının karşılanması noktasında üyelerimizle birlikte irade anlamında bizlerin içme suları ve kullanım sularında belirlenecek olan bir tutar -bu 5 ton olabilir, 4 ton olabilir, 10 ton olabilir. Suyun karşılanma ve ihtiyaç düzeyine göre bu bedelin bedelsiz olarak vatandaşa içme sularının karşılanması, bunun üzerinde mutlaka ama mutlaka su bedellerinin vatandaştan konulacak olan sayaçlarla birlikte toplanılmasını istirham ediyorum. Çünkü önümüzdeki yıllarda, geçen sene bunu hat safhada hissettik, önümüzdeki yıllarda su içme suyu ve kullanma suyu olarak belki de bizim en büyük sorunumuz olacak. Bunu tekliflerinize sunmak ve ilerleyen bütçe döneminde de bu konu üzerine çalışmayı sizlere teklif ediyorum” diye konuştu.

Hayati Kanat