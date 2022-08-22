Su tankerinin arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Şirinevler Dereboyu caddesinde su tankerinin arkasına takılan 2 genç trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Aracın arkasında tehlikeli yolculuk yapan 2 gencin görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Su tanker aracının arkasında seyahat eden 2 gençten birinin sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. Gençlerin korkusuz tavırları görenleri hayrete düşürdü.

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