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Su, tarih ve doğanın birleştiği Halfeti'ye turist akını

Su, tarih ve doğanın birleştiği Halfeti'ye turist akını
Su, tarih ve doğanın birleştiği Halfeti'ye turist akını

Güneydoğu’nun 'saklı cenneti' olarak tabir edilen, su, doğa ve tarihin birleştiği Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, turizm sezonuna hızlı başladı.

Su, tarih ve doğanın birleştiği Halfeti’ye turist akını - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı olarak ilan etmesinin ardından Şanlıurfa'ya turist akını başladı. Tur otobüsleriyle Şanlıurfa'ya gelen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' olarak adlandırılan Karagül'ün anavatanı Halfeti'ye gidiyor. Aileleriyle birlikte Halfeti'ye gelen yerli ve yabancı turistler, hem doğanın hem de tarihin tadına varıyor.

Tekne turu su ile tarihi birleştiriyor 

Tarihi evleri gezen turistler, tekne turlarıyla tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Fırat Nehri'nin kıyısındaki Rumkale ile insanların eski dönemlerde kullandıkları mağaraları görme imkanı buluyor. İlçenin sembolü haline gelen Batık Cami ve sudaki minareyi de görme imkanı bulan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Halfeti'de turizm işletmecisi olan Ali Kanmeci, "Baharın gelmesiyle birlikte Halfeti tamamen turizm sezonunu açtı. Turistler teknelerle Batık Cami'nin oraya gidiyorlar. Tercümanlar orada suyun altında kalan yerleri, tarihi yerleri anlatıyorlar. Suyun içindeki minareyi gösterdikten sonra tekrar Halfeti'ye dönüyorlar. Buradaki restoranlarda yemek yedikten sonra şehri gezip Şanlıurfa'ya, Göbeklitepe'ye gidiyorlar. Reis'in 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi dolayısıyla orayı da ziyaret ediyorlar. Daha sonra ise Mardin ve Diyarbakır gibi yerlerin tarihi mekanlarını ziyaret edip tekrar geri dönüyorlar.

Bu yıl rekor ziyaretçi bekleniyor 

Bu yıl Halfeti'yi ziyaret eden turist sayısının rekor kıracağına inandıklarını söyleyen Kanmeci, "Güneydoğu'nun Bodrum'u. Burası sakin olduğu için, 2000 yılında su altında kaldıktan sonra turizme de açıldı. Devletimiz de desteklerini veriyor. Buradaki yerel yönetimin de desteklerini aldığımız için gelen turistleri ileriki yıllarda daha iyi ağırlanması planlanıyor. İnşallah bu yıl Halfeti'de turizm rekoru kırılacak" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı olarak ilan etmesinin ardından bu yıl Şanlıurfa'ya gelecek olan turist sayısının geçen yıllara göre daha da artması bekleniyor.  

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