Su üstündeki yunuslardan su altında evlenme teklifi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus motorize ekiplerde görevli polis memuru Ahmet Uysal, kendisi gibi motorlu yunus polisi olan Kübra Berber ile arkadaşlıklarını evliliğe taşımak istedi. Uysal, İçmeler Mahallesi'nde dalış merkezinde çalışan arkadaşlarından evlilik teklifi organizasyonu için yardım istedi.

Kız arkadaşı Kübra Berber'i dalış yapma bahanesi ile su altına indiren Ahmet Uysal'ın arkadaşları, üzerinde 'Benimle evlenir misin? Cevabın evet ise bana sarıl, hayır ise oksijen tüpünü kapat' yazılı pankart açtı. Pankartı okuyan Kübra Berber, evlenme teklifini kabul ettiğini belirterek Uysal'a sarıldı.

Uysal, yanında getirdiği yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Birlikte su yüzüne çıkan çifti alkışlarla karşılayan arkadaşları tebrik etti. Su altında yaşanan ilginç evlilik teklifi, genç çiftin arkadaşları tarafından su altı kamerası ile kaydedilerek unutulmaz anlar ölümsüzleştirildi