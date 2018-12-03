Suad Liçi: 'EURO 2020'de grubun favorisi Fransa ve Türkiye'

Arnavutluk Süper Lig'i takımlarından KF Vllaznia Shkoder'in başkanı olan eski futbolcu Suad Liçi, EURO 2020 grupları, Arnavut futbolu ve daha birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sözlerine EURO 2020 elemelerinde Türkiye ile birlikte yer aldıkları H Grubu'nu değerlendirerek başlayan Liçi, "Grubun favorisi Fransa ve Türkiye. Arnavutluk da 3.'lüğü zorlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Panucci ile ciddi sıkıntılar yaşandı"



Arnavutluk Milli Takımı'nın geçmiş yıllara göre ciddi sıkıntılar içinde olduğunu anlatan 44 yaşındaki futbol adamı, "Avrupa Şampiyonası'na katılırken takımın başında Giovanni De Biasi vardı. Onunla bir ivme yakalanmıştı. Ardından Panucci geldi. O geldikten sonra ciddi sıkıntılar yaşandı. Onunla devam edilir mi, bilmiyorum. EURO 2020'de Arnavutluk takımının ne durumda olacağı hocaya bağlı" şeklinde konuştu.

"Arnavut futbolunda yeni yapılanmaya gidiliyor"

Arnavutluk'ta özellikle alt yapıları kapsayan yeni bir yapılanma içinde olunduğunu vurgulayan Liçi, "Genç takımlara yeni bir sistem geliyor. Bunun Arnavutluk Milli Takımı'na da yansıyacağını düşünüyorum. Milli takımın yarısı İtalya'da oynuyor. Napoli'de Elseid Hysaj, Lazio'da Thomas Strakosha var. Bunlar tecrübeli isimler. Alt yapıdan gelenler de yavaş yavaş takıma monte edilmeye çalışılacak" diye konuştu.

"Arnavut ile Türkiye kıyaslanamaz"

Arnavutluk'ta futbolun Türkiye'nin gerisinde olduğunu belirten KF Vllaznia Shkoder Başkanı, "Arnavutluk ile Türkiye futbol açısında kıyaslanamaz. Türk futbolu çok ileride. Alt yapı ve tesisler açısından gelişmiş durum" dedi.

"Yüksek ücretlere oyuncular alamıyoruz"

Futbolcu ağını genişletmek ve yeni yetenekler bulmak için Sportif Direktör Engin Fırat ile birlikte Nijerya'ya gideceklerini söyleyen Suad Liçi, "Arnavutluk'ta Türkiye gibi büyük paralar bulunmuyor. Yüksek ücretlere oyuncular alıp oynatılamıyor. Bizler de Nijerya gibi ülkelere gidip, oradan iyi oyuncular bularak alacağız. Daha sonra onların gelişimini sağlayıp yüksek fiyatlara satma düşüncesindeyiz" açıklamasında bulundu.

Son olarak da başkanı olduğu KF Vllaznia Shkoder takımının hedeflerinden bahseden Liçi, "Gelecek seneden itibaren Avrupa kupalarına katılmak şart. Gruplara kalmak önemli. Gruplar için 3 milyon Euro gibi ciddi bir rakam veriliyor. Bunlar Arnavut futbolu için yüksek paralar. Bu seneki hedef ise kupa" diyerek sözlerini noktaladı.

Uygar Aydın

