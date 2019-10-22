Suad Lici: 'Türkiye'nin gruptaki başarısı takdir edilmeli'

Galatasaray'a karşı 2001 yılında Vllaznia formasıyla Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde sahaya çıkan ve futbolu bıraktıktan sonra Vllaznia'nın başkanı olan Suad Lici, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a karşı forma giydiği dönemde Türk futbolunun çok iyi olduğunu söyleyen Lici, “O zaman Arnavutluk'taki futbol yönetimi bu kadar iyi değildi. Biz de gelişmeye başladık. Türk kulüpleri de üzerine koyarak yürüyor. Ben de futbolculuktan yöneticiliğe geçtim. Şimdi kulüp başkanlığı yapıyorum. Başkanlık, oyunculuktan daha zormuş. Türk kulüplerini yakından takip ediyoruz. Gelişimimizde bize katkı sağlayacak modelleri bünyemize almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'nin başarısı takdire değer”

Taraftarların futbolun en önemli unsuru olduğunu ve Arnavutluk'ta taraftarların çok ateşli olduğunu söyleyen Lici, “Taraftarlarımız, milli takımımızın da en büyük gücü. Milli takımımız bir geçiş sürecinde. Eski hocamız iyi bir çalışma grubunu yakalayamamıştı. Yeni hocamız bu yolda iyi gidiyor. İzlanda karşısında alınan galibiyetle grupta umutlanmıştık ama Türkiye karşısında son dakikadaki golle bu şansımız bitti. Hocamızın da bir açıklaması vardı, ‘Türkiye'nin şansı Arnavutluk'tan çok daha yüksek olacaktır' diye. Türkiye'nin gruptaki başarısı da takdire değer. Zorlu rakiplerin bulunduğu bir grupta lider durumda Türkiye. Bu büyük bir başarı” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Uygar Aydın

