Suarez'in vatandaşlık başvurusu hakkında sahtecilik soruşturması

Perugia Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Eylül'de dil yeterlilik sınavına giren Barcelonalı oyuncu Luis Alberto Suarez Diaz'a uygulanan testte usulsüzlük tespit edildiği ifade edildi.

Mali Polis, savcılığın şubat ayında dil sınavlarında usulsüzlük iddialarıyla başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu sınavın yapıldığı Universita degli Stranieri'ye baskın düzenledi. Suarez'in dil sınavı öncesi kurumda çalışan yetkililerin telefon konuşmaları da teknik takibe takıldı. İtalyan basınına yansıyan görüşme kayıtlarına göre sınav yetkilileri Uruguaylı futbolcu hakkında, "Fiilleri çekemiyor ama sınavı geçmeli. Yılda 10 milyon Euro maaş kazanan birini B1 seviyesinde değil diye sınavda bırakamayız" ifadelerini kullanıyor.

Juventus'a transferi gündemde olan Uruguaylı santrforun, Serie A'da Avrupa Birliği (AB) harici ülke vatandaşlarına uygulanan 3 yabancı sınırına tabi olamamak amacıyla İtalyan pasaportu olan eşi üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunduğu iddia ediliyor. İtalya, eş durumundan vatandaşlık başvurusu yapanlardan B1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikası isteniyor.

Burak Ortahamamcılar

