Şubat ayında ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 9,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 5,9, ithalat yüzde 1,4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 31 milyar 38 milyon dolar, ithalat yüzde 1,4 artarak 37 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Şubat ayında yüzde 9,7 artarak 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 17,9 artarak 13 milyar 172 milyon dolardan, 15 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,6 oldu.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 8,7 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Şubat ayında yüzde 82,8 iken, 2021 Şubat ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 15,9 azaldı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak 7 milyar 548 milyon dolardan, 6 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde yüzde 79,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,0'a yükseldi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 75,1 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 75,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 498 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 965 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 917 milyon dolar ile ABD, 833 milyon dolar ile İtalya, 755 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 952 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 849 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 778 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 698 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 492 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 241 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 706 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 701 milyon dolar ile Almanya, 931 milyon dolar ile İtalya, 850 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 534 milyon dolar ile Rusya, 3 milyar 212 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 602 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 579 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,4'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,6, ithalat yüzde 10,0 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,0 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0'dır. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,5'tir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2'dir. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Şubat ayında 15 milyar 102 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 15 milyar 102 milyon dolar, ithalat yüzde 9,1 artarak 18 milyar 581 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 10,4 artarak 3 milyar 152 milyon dolardan, 3 milyar 480 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Şubat ayında yüzde 81,5 iken, 2021 Şubat ayında yüzde 81,3'e yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde 29 milyar 365 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 29 milyar 365 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 36 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 10,0 azalarak 7 milyar 824 milyon dolardan, 7 milyar 43 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Şubat döneminde yüzde 78,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80,7'ye yükseldi.