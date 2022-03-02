Şubat ayının en çok konuşulanları

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press'in 1-28 Şubat tarihleri arasında gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Şubat ayında medyada siyasetten spora, ekonomiden dış politikaya kadar en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu;

“Rusya ve Ukrayna arasında kısa bir süre önce savaş çıkarken, Rusya'nın ayrılıkçı bölgeler Luhansk ve Donetsk'in (Donbas) bağımsızlığını tanıması tepkilere neden oldu.

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Altı muhalefet partisinin hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin uzlaşma metni, liderlerin ve davetlilerin katıldığı törenle kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Halil Falyalı, Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, ücretli olan yol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi iki ödeme sisteminin olmasının karışıklığa neden olduğunu ve bu nedenle OGS'nin kaldırıldığını açıkladı.

Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli tenisçi Ayşegül Mert, Almanya'da katıldığı J2 seviyesindeki Oberhaching gençler turnuvasında şampiyon oldu.

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından 88 saatlik elektrik kesintisiyle başlayan sorunlar kentte krize neden oldu.

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin (27) şehit olduğu açıklandı.

Milli sporcumuz Ferhat Arıcan Avrupa Jimnastik Birliği taralından düzenlenen oylamada “2021 yılının en iyi erkek jimnastikçisi" seçildi. Sporcumuz ödülünü 15 Ağustos'ta Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

LPG, motorin ve benzin fiyatları bir artıp bir düşerken, medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.”