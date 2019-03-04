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Şubat'ta zam şampiyonu marul oldu

Şubat'ta zam şampiyonu marul oldu
Şubat'ta zam şampiyonu marul oldu

TÜİK verilerine göre Şubat döneminde fiyatı en fazla artan ürün marul olurken, fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında ilk sırada erkek kazağı yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Şubat döneminde en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre marul yüzde 35,19'luk artışla Şubat'ta fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. 2'nci sırada fiyatı 23,97'lik artışla maydanoz gelirken, fiyatı yüzde 18,66 yükselen kırmızı lahana üçüncü sırada yer aldı. 

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; 

Dereotu yüzde 13,62, salatalık yüzde 13,02, sarımsak yüzde 11,24, portakal yüzde 10,99, magazinler ve dergiler yüzde 9,31, pırasa yüzde 9,25, ilaçlar yüzde 8,54, muz yüzde 7,35, şarap yüzde 5,38, bulgur yüzde 4,66, bilgisayar ekipmanları yüzde 3,74, LPG dolum ücreti yüzde 3,51, tüp gaz yüzde 3,26, özel ilköğretim ücreti yüzde 3,11, zeytin yüzde 3,08, mazot yüzde 2,81 ve benzin yüzde 1,97.

En fazla düşen ürünler 

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında ise ilk sırada yüzde 14,99'luk düşüşle erkek kazağı yer alırken, ikinci sırada fiyatı yüzde 14,66'lık düşüşle domates yer aldı. Üçüncü sırada ise fiyatı yüzde 13,62 düşen kadın kabanı görüldü. 

Fiyatı en fazla düşen ürün sıralaması ise şöyle oldu; 

Çocuk kazağı yüzde 11,49, elbise yüzde 10,81, kadın botu yüzde 9,66, erkek montu yüzde 9,39, erkek sweatshirtü yüzde 7,53, çocuk kabanı anorak tipi yüzde 7,37, çarliston biber yüzde 7,35, kuru soğan yüzde 7,17, patlıcan yüzde 6,97, fotoğraf makinesi yüzde 6,46, erkek ceketi yüzde 5,80, kadın gömleği yüzde 5,37, karnabahar yüzde 4,19, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 3,29, tuvalet kağıdı yüzde 2,88, cep telefonu ekipmanları yüzde 2,33 ve cilt ve vücut ürünleri yüzde yüzde 2,29.  

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