Suç mağdurlarına psiko-sosyal destek

Suç mağdurlarına adli süreçlerle ilgili etkin bir bilgilendirme ve yönlendirme yapacak olan Müdürlükler, tüm suç mağdurlarına hizmet verecek. Bu kapsamda Müdürlüklerin kurulumunu tamamlayan Bakanlık, mevcutta sadece çocuk ve aile mahkemelerinde verilen psiko-sosyal destek çalışmalarını tüm adli sürece yayacak. Adli süreçte cinsel suç, aile içi şiddet, terör veya insan ticareti, yaşlı ve engelli suç mağdurlarına yönelik özel olarak psiko-sosyal destek sunulacak. Ayrıca, çocuk ve aile içi şiddet büroları ile tüm ceza mahkemelerinde uzman desteği sağlanacak. Öte yandan, Bakanlığın cinsel istismar ve şiddet mağduru kadın ile çocukların hassas bir şekilde ifadelerinin alınabilmesi için özel olarak kurduğu Adli Görüşme Odalarında (AGO) bugüne kadar 12 bin 325 görüşme gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 51 ilde, 58 adliyede toplamda 61 adli görüşme odası bulunuyor. Bakanlık bu yıl içerisinde kurulum çalışmaları son aşamaya gelen yedi adli görüşme odasını daha faaliyete geçirecek. Adalet Bakanlığı, kurduğu www.magdur.gov.tr internet sitesinden mağdurlara da haklarını anlatıyor.

Türkiye Gazetesi