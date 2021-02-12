Suç makinaları keşifte yakalandı

2 aylık çalışma sonucunda hırsızların gece saatlerinde yine bir eve girmek üzere hazırlık yaptıklarını ve evin civarında keşifte olduklarını belirleyen polis ekipleri, S.K. ve Ş.G. adlı şüphelileri kıskıvrak yakaladı. İki şüphelinin Muratlı'da çeşitli tarihlerde meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayının failleri oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin Trakya'da diğer il ve ilçelerde de işledikleri 10'ar suçtan yakalamalarının olduğu, hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan S.K. ve Ş.G. adlı şüpheliler, Muratlı Adliyesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Müberra Çelebi

