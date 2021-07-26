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Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı

Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı
Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp terlik fırlattı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Suç makinesi aile, basın mensuplarına saldırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'de alışveriş merkezlerinde 12 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edilen Orhan E. (43), S.E. (13) ve Aleyna Ş. (25), sağlık raporu için İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

Şüpheliler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederken, S.E. ayağındaki terliği çıkartıp gazetecilere fırlattı. Sağlık raporu alınan 3 şüpheli daha sonra adliyeye götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan E. ve Aleyna Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salih Bilal Aslan
 

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