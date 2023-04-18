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Suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun İstanbul'da yakalandı

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun İstanbul'da yakalandı
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun İstanbul'da yakalandı

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Silivri'de yakalandı.

Suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun İstanbul'da yakalandı - Tıkla İzle


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Boyun'un Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı ve Silivri'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Boyun'u saklandığı evde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada otomatik tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolden geçirilen Boyun, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sadık Kahraman
 

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