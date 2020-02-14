Suç örgütü lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 53 gözaltı

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mafya lideri Yakup Süt ve adamlarını bir yıl teknik ve fiziki takibe alarak izledi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu üç ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Süt'ün de aralarında olduğu 52 kişi gözaltına alındı. 1990'lı yıllarda işlenen birçok suçla doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve 'çete soruşturması' kapsamında aranan Yakup Süt ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, çeşitli marka ve modelde 16 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait fişekler ile çok sayıda çek senet ve bir balistik çelik yelek ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir dizi ‘yağma', ‘tehdit' ve illegal ‘silah ticareti' olayının aydınlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Suç örgütü elebaşı Yakup Süt kimdir?

Bugün İstanbul polisince düzenlenen operasyonda yakalanan suç örgütü elebaşı Yakup Süt, ilk olarak adını 1990'lı yıllarda karıştığı illegal olaylarla duyurdu. Bar ve pavyon gibi eğlence dünyasına dönük işletmecilik yaptığı ileri sürülen Süt'ün, çoğu zaman çek senet tahsilatı gibi alanlarda adı geçtiği iddia ediliyor. 1990'lı yıllarda Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'a yönelik silahlı saldırı olayında eylem emri veren kişi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Süt, adını Kırklareli Cezaevi'nden firar ettikten sonra uyuşturucu gemisi Lucky-S davasından sanık sandalyesine oturan Nejat Daş'ı kaçırma girişimiyle de duyurdu.

Daş'ı 1994'te tutuklu bulunduğu Sinop Gerze Cezaevi'nden İstanbul DGM'ye geldiği sırada sanığın kardeşi Murat Daş'a ait Laleli'deki bir konfeksiyon atölyesinden 10 kadar silahlı adamıyla birlikte kaçırdığı ileri sürülmüştü. Aynı yıl İstanbul polisinin Beylikdüzü'nde yaptığı bir operasyonda cinayet sanığı Dursun Ali Kılıç ve kendisi gibi cezaevi firarisi Vahit Ertuğrul'la birlikte yakalanan Yakup Süt, yakalandıktan sonra çıkarıldığı Şişli Adliyesi'nden firar etmişti. Çok sayıda polisiye soruşturmalarda adı sıkça duyulan Süt'ün dosyasında adam yaralama ve cinayetler de yer alıyor. 1989'da alacak verecek meselesi yüzünden ters düştüğü tefeci Abuzer Soldanlı'yı vurduğu belirlenen Yakup Süt, 1991'de de eroin tüccarı Halil Kurt'u öldürmekle suçlandı.

Sadık Kahraman