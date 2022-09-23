Suç örgütü operasyonundan 8 kişi daha adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkez ile Bafra ve Yakakent ilçelerinde Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

52 ekip ve 168 polisin görev aldığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 6 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca gövdesi, 2 adet telsiz, 1 adet dürbün, 4 adet 6136 SKM çerçevesinde bıçak, 4 adet ruhsatsız tüfek, 127 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 193 adet kartuş, 5 adet sentetik ecza hap, 15 adet senet 1 adet çek 91 bin 750 lira, 1450 dolar, 5 bin 100 euro para, dijital materyaller ve çok sayıda belge ve senet ele geçirildi.

Muhammer Ay



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