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Suç örgütünün lideri adliyeye sevk edildi

Suç örgütünün lideri adliyeye sevk edildi
Suç örgütünün lideri adliyeye sevk edildi

2019 yılında Bodrum’da işlenen cinayetin azmettiricisi olarak aranan ve Çeşme’de gözaltına alınan suç örgütünün lideri Necati Arabacı ve iki kişi Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Suç örgütünün lideri adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Geçen yıl Bodrum'da Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de silahla yaralandığı olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum KOM Grup Amirliğinin ortaklaşa yaptığı soruşturma sonucunda suç örgütüne üye, olayın faili tetikçi dahil 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte olayın azmettiricisi olarak tespit edilen suç örgütünün lideri Necati Arabacı, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir Çeşme İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak Bodrum'a getirilmişti.
Bodrum'da rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayet olayı ile ilgili olarak tespit edilen diğer 2 şüpheli H.N.U ve O.P. Muğla Menteşe ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bodrum Adliyesi'ne sevk edildiler.

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