Suçluya ‘cep'ten takip

Adalet Bakanlığına bağlı Elektronik İzleme Merkezinin bazı suçluları 7/24 takip ettiği e-Kelepçe uygulamasında yeni bir döneme adım atılıyor. Önümüzdeki yıl tamamen yerli sisteme geçmeyi hedefleyen Bakanlık, denetimli serbestlik altında bulunan şüpheli, sanık ve hükümlülerin ses, yüz, göz, parmak izi gibi biyometrik özellikleri ile cep telefonları üzerinden denetiminin yaygınlaştırılması için düğmeye bastı. Ankara'da 20 hükümlü üzerinde kullanılan uygulama, Antalya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da da hayata geçirildi. Bu şehirlerde toplam 230 yükümlü daha takip edilmeye başlandı. Öte yandan Merkez'in son rakamlarına göre şu an 2 bin 882 kişi izleniyor. Ev hapsi ünitesinde takip edilen yükümlülülerin sayısı 2 bin 290. Anlık takip ünitesinde 479 kişi, alkol ünitesinde 10 ve mağdur ünitesinde de 103 kişi kontrol ediliyor. Ayrıca 440 FETÖ mensubu da gözlem altında tutuluyor.

ÜNİTELER NE İŞE YARIYOR?

Ev hapsi ünitesinde, mahkemelerin konutu terk etmeme şartıyla salıverdiği sanıklar izleniyor. Ev ünitesi iki parçadan oluşuyor. Bu parçalar radyo frekansı üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor. Alkol ünitesi sisteminde kesin bir doğrulamayla uzaktan alkol seviyesinin test edilmesini sağlıyor. Bağımlı suçlular alkol ölçer cihazlarıyla izleniyor. Anlık takip ünitesinde ise genelde yaşadığı kenti terk etmeme şartlı adli kontrolle salıverilenler için kullanılıyor. Kelepçe takıldıktan sonra yaklaşmaması veya girmemesi gereken bölge izleme merkezi tarafından harita üzerinden işaretlenerek sisteme kaydediliyor. Mağdur izleme ünitesinde de mağdur bir ve failde iki olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Bu sistem fail ve mağdurun konumlarının harita üzerinden sürekli takibine imkân sağlayarak birbirlerine yaklaşmalarını engelliyor.

​Türkiye Gazetesi