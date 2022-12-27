Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti

Kendisine eğitim sendikaları tarafından iftira atıldığını ileri süren market işletmeni Ahmet Arslan, emniyet birimlerine marketinin kamera kayıtlarının tamamını verdiğini ve çocuğa bir sigara verildiğinin tespiti halinde de iş yerindeki ürünleri ücretsiz dağıtacağını söyledi. Arslan; "Atılan iftiralardan dolayı emniyete suç duyurusunda bulundum. İş yerimde 4 farklı cepheden kamera kaydı var. Bir kayıtta öğrenciye sigara sattığım değil bir sigara verdiğim dahi tespit edilirse iş yerimde bulunan malzemeleri çocuklara ücretsiz dağıtacağım" dedi.

Enderhan Öz

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