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Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti

Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti
Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti

Kırşehir'de eğitim sendikaları tarafından 'bir öğretmenin şiddete maruz kalması ve öğrenciye tek dal halinde sigara satılması' gerekçesiyle alkışlı eylemle protesto edilen market işletmeni suç durusunda bulundu. Esnaf, suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletirken, "Bir çocuğa sigara verdiğim ortaya çıksın, tüm mallarımı dağıtacağım" dedi.

Suçsuzluğunu kanıtlamak için kamera kayıtlarını izletti - Tıkla İzle

Kendisine eğitim sendikaları tarafından iftira atıldığını ileri süren market işletmeni Ahmet Arslan, emniyet birimlerine marketinin kamera kayıtlarının tamamını verdiğini ve çocuğa bir sigara verildiğinin tespiti halinde de iş yerindeki ürünleri ücretsiz dağıtacağını söyledi. Arslan; "Atılan iftiralardan dolayı emniyete suç duyurusunda bulundum. İş yerimde 4 farklı cepheden kamera kaydı var. Bir kayıtta öğrenciye sigara sattığım değil bir sigara verdiğim dahi tespit edilirse iş yerimde bulunan malzemeleri çocuklara ücretsiz dağıtacağım" dedi.

Enderhan Öz

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