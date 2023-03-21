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Suçüstü yakalanan hırsız: 'Görüntüdeki bana benziyor ama o ben değilim'

Suçüstü yakalanan hırsız: 'Görüntüdeki bana benziyor ama o ben değilim'
Suçüstü yakalanan hırsız: 'Görüntüdeki bana benziyor ama o ben değilim'

Adana’da motosiklet çaldıktan sonra aranan ve klima ünitesi çalarken suçüstü yakalanan hırsızın, güvenlik kameralarındaki şahsın kendisine benzediğini ama kendisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Suçüstü yakalanan hırsız: 'Görüntüdeki bana benziyor ama o ben değilim' - Tıkla İzle

Olay, 9 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doruk Apartmanı'nın otoparkındaki bir motosiklet direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Sahibi bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede güvenlik kamerasından hırsızın Omar İbrahim olduğunu saptadı. Polis her yerde hırsızı ararken Ziyapaşa Mahallesi'nden baz istasyonundan klima çalındığı ihbarı üzerine de harekete geçti. Polis klima hırsızını kovalayıp yakalarken, zanlının motosikleti çalan İbrahim Omar oluğu belirlendi. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin, söz konusu hırsızlık olaylarıyla ilgili suçlamaları kabul etmediği, güvenlik kameralarına ait görüntüler için de “Bana benziyor ama o kişi ben değilim” savunması yaptığı öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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