Suçüstü yapılan Afgan'ın evinden eroin çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında Afganistan uyruklu iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı istihbaratını aldı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Pursaklar ilçesi Saray Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada harekete geçti. Uyuşturucu yapan 2 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına alan polis ekipleri, şahısların üst aramasında 50 gram kadar eroin ele geçirildi.

Evinden 4.5 kg eroin çıktı

Daha sonra operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birinin Keçiören İlçesi Kusçağız Mahllesindeki evine baskın yapan polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 4,5 kg eroin ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.