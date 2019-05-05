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Suda kaybolan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

Suda kaybolan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
Suda kaybolan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde, çalıştığı bölgede suya batıp kaybolan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Eğil ilçesi Hantepe köyüne yaklaşık 3 kilometre uzakta bulunan Shel köprüsü yakınındaki kum ocağı civarında meydana gelen olayda, kum ocağının olduğu bölgedeki suyun yakınında çalışan kepçe operatörü 34 yaşındaki Barış Aygün, bir anda kepçenin suya batmasıyla kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine arama kurtarma, 112, jandarma ekipleri ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar yönlendirildi. 

Dün yapılan aramalarla birlikte baraj suyunun tutulmasının ardından çalışmalarına sabah saatlerinde devam eden ekipler, Barış Aygün'ün cansız bedenini 500 metre ötede kıyıya yakın yerde buldu.
Aygün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.  

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