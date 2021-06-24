İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suda yapılan şaka karakolda bitti

Suda yapılan şaka karakolda bitti
Suda yapılan şaka karakolda bitti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde denize giren ve birbirlerine ‘İmdat boğuluyorum’ diye şaka yapan 3 gencin eğlencesi karakolda bitti.

Suda yapılan şaka karakolda bitti - Tıkla İzle

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 18'inci kule mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bulunan 5 kişi, denizden “İmdat boğuluyorum” diye birinin bağırdığını iddia ederek durumu sağlık ve can kurtaran ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda cankurtaran ekibi sevk edildi. Cankurtaranlar, hızla denize girerek sesin kaynağına ulaşmaya çalışırken durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Ekipler saatlerce denizin içerisinde araştırma yaparken olayın aslı polis ekiplerinin soruşturması sonrasında ortaya çıktı.

Yapılan soruşturma neticesinde 3 gencin denize girdiği ve birbiriyle şakalaşmak için boğulma numarası yaptığı sahilde bulunan 5 kişinin de bu sesleri gerçek sanması üzerine ihbarda bulunduğu belirlendi. Denizin içerisinde şakalaşan gençler ise ifadeleri alınmak üzere Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Esra Angün
 

İLGİLİ HABER
Şilede boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
İLGİLİ HABER
Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi! Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi!
İLGİLİ HABER
DSİ Genel Müdürü Yıldızdan boğulmalara karşı uyarı DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan boğulmalara karşı uyarı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.