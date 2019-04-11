Sudan askeri kaynakları: 'Beşir ev hapsinde'

Arap haber kanalları, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in istifa ettiğini ileri sürdü. Askeri kaynaklar, el Beşir'in ev hapsine alındığını ve korumalarının da gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Askeri kaynaklar ayrıca, Sudan askeri istihbarat biriminin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticisini bir araya topladığını belirtiyor.

Sudan devlet televizyonu, televizyon binasını kuşatan ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Sudan'da hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından 2018 Aralık ayında gösteriler patlak vermişti.