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Sudan Başbakanı Hamdok, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

Sudan Başbakanı Hamdok, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi
Sudan Başbakanı Hamdok, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, Sudan’ın başkenti Hartum’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok, Sudan'ın başkenti Hartum'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Başbakan Hamdok yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüm. Sudan'ın adını terörizme sponsorluk yapan ülkeler listesinden çıkarmak, ikili ilişkiler ve ABD hükümetinin Sudan sivil hükümetine desteği konularını ele aldık. Aralık devrimini destekleyen somut olumlu adımlar bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Orta Doğu turu kapsamında İsrail'deki temaslarını tamamlayan Pompeo, bu sabah İsrail'den Sudan'a hareket emişti.

Hamad Alnajjar
 

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