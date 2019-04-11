Sudan halkı cuntayı istemiyor

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in tutuklanarak, ordu ve üst düzey diplomatlar ülke yönetimine el koydu. Darbe bildirisini okuyan Savunma Bakanı Awad İbni Ouf'un ülkenin 2 yıl boyunca cunta tarafından yönetileceğini, olağanüstü hal ilan edildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklaması üzerine Sudan halkı öfkelendi. Darbeyle birlikte ordu için methiyeler dizen protestocular, antidemokratik açıklamaların ardından orduya karşı cephe aldı. Geçiş hükümetinin cunta tarafından yönetileceği açıklaması üzerine askere cephe alan protestocular, Savunma Bakanı İbni Ouf aleyhine sloganlar atıyor.

Göstericilerin çatı örgütü Sudan Profesyonelleri Derneğinden yapılan açıklamada, ordunun adil olması ve geçiş hükümetinin sivillerce kurulması gerektiği söylendi. Sudan Demokrat Birliği Partisi Genel Başkanı Yusuf El Dakir, “Savunma Bakanının bildirisini kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

Müştak Saygın