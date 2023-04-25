Sudan'da 72 saatlik ateşkes ilan edildi

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ordu ve RSF arasında gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Blinken, “Yoğun müzakerelerin ardından ordu ve RSF, 24 Nisan gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik bir ateşkesi uygulama ve sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

Sudan'da can kaybı 420'ye yükseldi

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında başlayan çatışmalarda bugüne kadar en az 420 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 700 kişi de yaralandı.

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