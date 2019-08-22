İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti

Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti
Sudan'da Abdullah Hamadok geçiş dönemi başbakanı olarak yemin etti

Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok yemin ederek görevine başladı.

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemindeki başbakanlık görevi için muhalefetten seçilen Abdullah Hamadok yemin etti. Hamadok, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abbas Ali Babiker'in huzurunda yemin etti. 

Yemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Hamadok, taraf gözetmeksizin tüm Sudan halkının başbakanı olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, halkın çektiği acıları durdurmak, ülkenin ekonomik krizine çözüm bulmak ve hukuk ve adalet devleti kurmak" dedi. 

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varılmıştı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamadok'u önermişti.  

Hamad Alnajjar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.