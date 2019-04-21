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Sudan'da askeri yönetim, hükümeti halka bırakacak

Sudan'da askeri yönetim, hükümeti halka bırakacak
Sudan'da askeri yönetim, hükümeti halka bırakacak

Sudan'da cunta, sivil protestolara karşı geri adım atarak yönetimin bir hafta içinde sivilleştirileceği sözünü verdi.

Sudan'da yönetime el koyan Geçici Askeri Konsey'in lideri Abdel Fettah El-Burhan, sivil protestolara karşı geri adım attı. El-Burhan, Askeri Konsey'in yönetimi halka vereceği taahhüdünde bulundu. El-Burhan yaptığı açıklamada, bir hafta içinde yönetimin sivilleştirilmesi için adım atacaklarını söyledi. 

Sudan'da düzenlenen sivil gösteriler üzerine ordu yönetime el koymuş Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i yönetimden alarak, Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı Geçici Askeri Konseyin başına getirmişti. Ancak yönetim Ömer El Beşir'e çok yakın bir ismin geçmesi protestoları arttırmış, 24 saat geçmeden yönetim tekrar değişerek, Geçici Askeri Konsey'in başına Korgeneral Abdel Fettah El-Burhan getirilmişti.  

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